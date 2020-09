Celinés Toribio: Así es casa donde la invitada de ‘Un Nuevo Día’ conquista a sus fans con su belleza

View this post on Instagram

Yo le llamo el #DESTINOVIRUS NO JUZGUEMOS a los que dan positivo al COVID 19 😡 • Como es posible que después de todo lo que hemos pasado y se supone esta pandemia, debe hacernos mejores seres humanos, como es posible que andemos señalando y juzgando a los que dan positivo ante el virus. 😩 He leído mucho: “eso te pasa por andar en la calle”, “ah no es que tú quieres estar en todas”, “que bueno porque así te das cuenta que no eres especial o invencible”. 😢😢 DIOS MÍO! Mucha ignorancia hoy en día. • El virus está en TODAS partes. No te sientas más que nadie porque en 5 meses no te ha dado. Todos vamos al supermercado, todos echamos gasolina, todos vamos a la farmacia, todos salimos a trabajar. Todos abrazamos a esas personas con las que vivimos. Todos ordenamos comida a domicilio y tocamos esos envases de la comida. Todos ordenamos cosas por internet. Créeme, si no te ha dado hay MUCHOS FACTORES por los cuales no te ha tocado: 1- Tú sistema inmunológico 2- Tus anticuerpos 3- Dios y tú destino 4- Tú prevención • PERO eso NO significa que en su momento no te tocará. Tengamos COMPASIÓN y EMPATÍA #migente porque hay un Dios que TODO LO VE y este #coronavirus yo le llamo el #DESTINOVIRUS A algunos los mata , a otros le afecta la piel y la voz , otros no sienten nada y algunos vivirán con sus estragos para siempre. 😢 Este #DESTINOVIRUS no se irá y en algún momento a casi todos nos tocará. De corazón les pido: CUIDÉMONOS DEL VIRUS PERO MÁS, MUCHO MÁS DE LA FALTA DE COMPASIÓN Y EMPATÍA ANTE LOS DEMÁS. 🙏 #desahogo #celidesahogo @valorbycelines