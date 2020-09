Denuncian que Cuomo ha seguido contratando personal, a pesar de prohibirlo por la crisis fiscal

A pesar de un congelamiento de contrataciones en todo el estado y un déficit presupuestario de $30 mil millones de dólares por el COVID-19, la oficina del gobernador Andrew Cuomo ha estado agregando nuevos empleados costosos y de alto perfil a la nómina, según un nuevo informe.

El director de presupuesto estatal, Robert Mujica, escribió a todas las agencias estatales y autoridades públicas el 28 de abril que “cesen toda contratación”, excepto los trabajos que se consideren esenciales para proteger la salud y la seguridad públicas. También dijo que se tendrían que otorgar exenciones especiales para contrataciones durante este tiempo.

Sin embargo, la oficina de Cuomo ha realizado varias nuevas contrataciones y promociones desde abril, en funciones que no parecen ser “esenciales”, informó el viernes el diario Albany Times Union.

Cuando New York Post solicitó un comentario, el portavoz de la división de presupuesto, Freeman Klopott, argumentó que esos cargos “anteriormente estaban ocupados por otros empleados que ya no están aquí y los salarios combinados en este grupo son neutrales”.

Sin embargo, no proporcionó copias de las exenciones presentadas para ocupar estos puestos y en su lugar sugirió que la prensa presentara una “Solicitud de Libertad de Información” (Freedom of Information Request) para acceder a los documentos.

“Especialmente ahora, el gobierno necesita funcionar y nadie que preste atención durante esta pandemia tiene dudas de que la respuesta de salud pública, la comunicación clara a los neoyorquinos en general y a las comunidades potencialmente vulnerables específicamente han sido cruciales, y estas contrataciones reubicadas no aumentaron los costos”, justificó Klopott.

“Hasta la fecha, dado que el gobierno federal no ha brindado ayuda, el estado Nueva York ha gastado $4 mil millones de dólares menos que el año pasado mediante el uso de controles de gasto en efectivo y apretándose el cinturón en general: la congelación de las contrataciones sigue vigente y evaluamos cualquier excepción caso por caso”.

Nueva York enfrenta un déficit presupuestario estimado de $30 mil millones de dólares en los próximos dos años por pérdida de ingresos debidos al coronavirus. Cuomo ha dicho que esa cifra es imposible de cerrar sin ayuda federal.

El estado ya ha anunciado recortes presupuestarios del 20% a sectores importantes como la salud y educación; y los gobiernos locales podrían consolidarse en un futuro próximo.

