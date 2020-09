Fabiola Guajardo derrocha sensualidad mientras presume su rutina de pole dance

Entretenimiento

La actriz exhibió su flexibilidad y belleza mientras realiza una rutina con música de Maluma de fondo

Fabiola Guajardo utilizó nuevamente sus redes sociales para compartir con millones de seguidores un sensual video en el que dejó ver que, además de una talentosa actriz, es toda una experta sobre el tubo.

En diversas ocasiones, la actriz de 33 años ha confesado que el pole dance es una de las disciplinas que más disfruta, pues al igual que el patinaje le han dejado cuerpazo de infarto y una importante disciplina.

“Desde el patinaje no encontraba una actividad que me gustara tanto, que fuera la mezcla de fuerza, arte, concentración, resistencia, sensualidad… ¡Todo mi respeto para esta disciplina! Me encanta“, aseguró días antes con una imagen.

En una de las más recientes publicaciones compartidas en su cuenta oficial de Instagram, la villana de telenovelas exhibió su flexibilidad y belleza mientras realiza una rutina, la cual acompañó con una de las canciones de moda interpretada por Maluma.

“Muy lindo en Instagram lo que posteas. ¿Quién más tiene pegada esta canción?“, expresó la actriz junto al video que hasta el momento cuenta con cerca de 40 mil corazones rojos.

“Estás cañona“, “Excelente video, pésimo fondo musical“, “Mis respetos. Se requiere de mucha disciplina para tener este nivel“, “Que hermosa y bella“, “Solo me queda admirar tu belleza“, “Pues más que la canción la verdad es que por mucho tu eres lo más bello y lindo de Instagram“, “Belleza es todo un arte eres un ángel caído del cielo“, son algunos mensajes que compartieron los fanáticos de la actriz.