Miguel Herrera le responde a los que piden “#FueraPiojo”

Las Águilas son cuartos de la tabla general con 13 puntos

Han pasado 7 jornadas del Guardianes 2020, en donde América ha tenido altibajos de resultados y en su nivel futbolístico, y a pesar de ubicarse en el cuarto lugar del torneo con 13 unidades, semana con semana se hacen presentes los reclamos por parte de los detractores de Miguel Herrera para exigir su renuncia o destitución con el hashtag #FueraPiojo.

Ante esta situación, Miguel Herrera no se había pronunciado hasta hace unas horas, cuando fue cuestionado al respecto.

“Se pueden enganchar en esas tonterías porque los protege el anonimato. No me aflige, al contrario, me da risa“, dijo el técnico de las Águilas en entrevista para Unánimo Deportes.

.👉@MiguelHerreraDT técnico del América sobre si le molesta el #FueraPiojo : "Se pueden enganchar en tonterías. Los protege el anonimato. No me aflige, me da risa"#somosunamimo pic.twitter.com/rkCutHaIZp — Unanimo Deportes (@UnanimoDeportes) September 1, 2020

Y es que gane, pierda o empate; existe un gran sector del americanismo que no está satisfecho con lo mostrado por el equipo, especialmente cuando se encuentran en crisis durante un partido, pues reclaman que el “Piojo” no tiene capacidad de reacción y aún no ha definido un once titular con un esquema sólido y que sea constante.

#FueraPiojo

4 de 20 Titulos Posibles❌

20% de efectividad❌

Nula Autocrítica❌

Comerciales al por mayor❌

Entrevistas y shows ajenos al fútbol❌

3 años sin jugar a nada❌

Humillados en Conca❌

Exhibir jugadores❌

Canteranos borrados❌

Nepotismo❌

Compadrazgo en alineaciones❌ pic.twitter.com/dm4IZLZqTU — Javier Mizar (@JavierMizar24) August 24, 2020

Ganarle al @AtletideSanLuis es lo minimo que se espera. Aun ganando habrá que evaluar las formas. #FueraPiojo pic.twitter.com/bDcL4a9isx — Capitán Furia 8a 🚢 (@FueraPiojo2) August 29, 2020

Estos reclamos parece que no trascenderán, pues hace unos meses, Herrera renovó su contrato como estratega del equipo hasta 2024, es decir, que tendrá ocho torneos consecutivos para cosechar más títulos y convertirse en el técnico más ganador en la historia de la institución.

Por cierto, este miércoles América abrirá la actividad de la jornada 8 del Guardianes 2020 ante Mazatlán en el Estadio Azteca.