Por qué NO deberías comprar comida orgánica en Walmart

Este tipo de comida podría estar más barata en Aldi o Trader Joe's

Los alimentos orgánicos han ganado popularidad en los últimos tiempos a medida que la gente se hace más consciente de cómo la comida que consumen impacta su salud y el medio ambiente

Si tú eres de este grupo de personas, quizá estés buscando una tienda en donde puedas comprar este tipo de víveres sin gastar mucho, por lo que quizá te convendría ir a otras partes en lugar de a Walmart.

Y es que el gigante de los supermercados ya ofrece desde hace tiempo una gran variedad de productos orgánicos. Sin embargo, estos alimentos suelen ser más caros por su forma de producirse, y en Walmart podrías encontrarlos con un precio especialmente más alto, de acuerdo con Mashed.

Aunque la tienda ofrece este tipo de productos, aún no lo ha podido dar a los consumidores a un precio competitivo, y es que podrías encontrarlos más baratos en otras tiendas, como Whole Foods, según un análisis hecho por The Simple Dollar.

Por eso, si piensas comprar frutas y verduras orgánicas, te convendría más comprarlas en tiendas como la anteriormente mencionado, o en Aldi o Trader Joe’s. Lo ideal es que hagas una breve comparación de precios entre todas estas tiendas antes de salir a hacer tus compras.

