Atracan a un hombre de Miami, a punta de pistola y a plena luz del día, para robarle un Rolex de $40 mil

Un residente del condado de Miami-Dade experimentó un gran susto el lunes después de que le robaran a punta de pistola frente a su propia casa. La víctima explicó a varios periodistas que acababa de llegar a casa del trabajo y antes de que pudiera llegar a la puerta de su casa, un hombre armado saltó de otro automóvil, le apuntó con un arma y e fue con su Rolex.

El video de vigilancia desde el exterior de la casa de la víctima, en el suroeste de Miami-Dade, capturó los terribles momenos en que el propietario se detuvo en su camino de entrada antes de que lo robaran a punta de pistola.

“En ese momento, lo que estaba pasando por mi mente era ‘no me maten’”, decía la víctima que se identificó como Michael.

El video muestra al propietario caminando por su puerta. No muy atrás aparece el sospechoso, quien apuntó con un arma a la cara de Michel. Después le exigió que le entregara el Rolex valorado en $40 mil.

“Salió del auto, me apuntó con la pistola a la cara y me dijo que le diera el reloj”, relató.

Miami-Dade man robbed at gunpoint of $40K Rolex after arriving home from work https://t.co/6aMOeiljAO pic.twitter.com/EMxiVVLraC

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) September 2, 2020