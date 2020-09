Extraña muerte de un latino mientras subía a un taxi en Times Sq, Nueva York

Édgar Castillo murió en una extraña situación, cuando intentó subirse a un taxi amarillo a través de la ventana del lado del conductor en Times Square (NYC), y se estrelló contra el pavimento cuando el auto se alejaba, dijo la policía.

Castillo (47), residente de Fort George (Alto Manhattan), trató de subir al taxi a través de la ventana alrededor de las 4 a.m., en la 7ma Avenida y la calle 44, según el reporte.

Pero sólo entró parcialmente en el automóvil, quedando una parte de su cuerpo colgando por la ventana. Cuando el conductor arrancó, Castillo se cayó y se estrelló contra el pavimento, dijeron las autoridades.

Fue trasladado de urgencia al Hospital St. Luke’s Roosevelt, donde lo declararon muerto. No está claro por qué intentó abordar el taxi de esa manera tan inusual.

La policía está buscando al taxista, que huyó de la escena, reportó New York Post.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Man killed after trying to enter taxi through driver's window in Times Square: police https://t.co/MIHHSRbV30

— PIX11 News (@PIX11News) September 2, 2020