La conmovedora historia del perro que busca un nuevo hogar porque su dueña murió de coronavirus

Fue encontrado afuera de un mercado de Perú y nadie quiso ayudarlo por temor a contagiarse de covid-19

En días pasados, en Facebook se volvió viral un video que algún usuario de dicha red social que radica en Perú subió a la plataforma para tratar de ayudar a un perro que actualmente vive en desgracia.

Según se puede ver en las imágenes, el perro, llamado Chester, tiene problemas de vista en su ojo izquierdo y además, padece anemia, por lo que fue llevado a una organización que se dedica al cuidado de los perros llamada “Huellitas Felices Perú”.

También, el perro llevaba un mensaje en el cuello en donde se lee claramente que necesitaba ayuda y estaba buscando un nuevo hogar, ya que su antigua dueña recientemente había muerto de coronavirus.

“Hola me llamo Chester, ayúdame por favor, mi dueña falleció de covid-19, y no tengo a dónde ir, ¡no me ignores!”, es el mensaje que llevaba el perro amarrado a su cuello cuando fue encontrado afuera de un mercado local.

Los locatarios lamentaron que nadie quisiera ayudar al animal por temor de que pudieran contagiarse de coronavirus.

En el albergue animal se le practicaron diversos estudios con los cuales se comprobó que, efectivamente, atraviesa por un delicado estado de salud, pero para su fortuna una mujer le abrió las puertas de su corazón y de su casa, la cual ha decidido adoptarlo y pagar todo su tratamiento.