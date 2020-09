La piedra en el zapato

Opinión

Donald Trump está desesperado porque ya sabe que perderá las elecciones, por eso sus acciones de los últimos días, firma una orden ejecutiva para pagarles $400 dólares en vez de $600 a los que están sin trabajo, luego cambia y ahora son $300 dólares –acción populista, mas no realista–.

En la frontera dijo que México pagara por el muro, ¿Qué muro? Prometió hace 4 años que construiría un muro en toda la frontera, no sucedió, es más, lo poco que construyo, el ultimo huracán lo tumbo ¿Qué raro que los otros segmentos construidos hace mucho no se cayeron? Otro acto desesperado.

Dijo que el voto por correo no era seguro, claro el ladrón cree que todos son de su condición, en Carolina del Norte el 2018 los republicanos ganaron unas elecciones justamente haciendo estas trampas con el voto por correo, todo un escándalo, pero Trump y Melania solicitaron votar por correo, ¿qué ironía no?

Después de 4 años sigue criticando al expresidente Barack Obama, pero ¿no es que cuando uno postula a ser presidente debe tener un plan para arreglar o mejorar todo lo que el anterior no pudo hacerlo? Ósea este individuo y el partido que lo acompaña no tenían ni idea que es lo que harían y eso es lo que paso, ¿Qué la economía estaba muy bien? Lo dudo más de 28 mil empresas en el país quebraron en la administración Trump.

Ahora se enfrenta a Joe Biden en una campaña muy complicada por la pandemia.

El voto latino será fundamental en estas elecciones y voy a repetir algo que estoy diciendo hace mucho tiempo desde la campaña anterior, si los demócratas ganan no es porque están haciendo un buen trabajo, ganaran porque los republicanos perderán por Trump, pero también porque no les interesa el voto latino, los políticos demócratas en todo el país no creen en el voto latino, al igual que en la campaña anterior que perdieron por no invertir en el voto latino.

Ojalá me equivoque porque 4 años más con un individuo que ha vulnerado todo lo bueno que tenía este país, no da para mas.

-Fernando Cerdeña es Consultor de Marketing de extensión comunitaria del Censo (Community Census Outreach Marketing Consultant)