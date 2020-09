Las Montañas de Santa Monica tienen un verano especial: con muchos cachorros

Este verano ha permitido el descubrimiento de una camada de gatitos de puma tras otra por los biólogos del Servicio de Parques Nacionales en las montañas de Santa Monica y Simi Hills. En total, 13 gatitos nacieron de cinco madres puma entre mayo y agosto de 2020, informaron los investigadores.

Esta es la primera vez que se han encontrado tantas camadas de cachorros de pumas en un período tan corto de tiempo durante un estudio que ya abarca 18 años, anteriormente, en en ese período de tiempo, los investigadores marcaron un total de 21 camadas de gatitos en las guaridas.

SUMMER OF KITTENS! 🐱 It’s been one mountain lion kitten den after another for biologists in the Santa Monica Mountains & Simi Hills. In total, 13 kittens were born to 5 moms between May-Aug 2020! https://t.co/q9VunUOi5D. #santamonicamountains pic.twitter.com/6Vb8CeWz8g

— Santa Monica Mtns (@SantaMonicaMtns) September 2, 2020