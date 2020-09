Los misterios que esconde la muerte del DJ Erick Morillo en Miami

Florida

La policía de Miami, según fuentes de la investigación, está trabajando en la hipótesis de un suicidio o una sobredosis

La muerte de Erick Morillo ha conmocionado al mundo de la música electrónica. Pero más allá de eso, su fallecimiento esconde muchas incógnitas que deberán ser resueltas en el futuro.

El artista, conocido internacionalmente por sus éxitos musicales, enfrentaba un cargo de agresión sexual y, según fuentes judiciales, el viernes tenía su primera vista ante la justicia estadounidense.

La policía recibió una llamada al 911 sobre una emergencia que había acontecido en una casa de La Gorce Drive. Ese es el domicilio del DJ de 49 años.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Erick Morillo? El portavoz de la policía de Miami Beach, Ernesto Rodríguez, explicó a través de un correo electrónico que no había señales aparentes de juego sucio y que la causa de la muerte será determinada por la Oficina del Médico Forense de Miami-Dade.

¿Erick Morillo se suicidó?

Tras esa afirmación, la teoría de que Morillo se hubiera suicidado cobra más fuerza, a pesar de que no hay confirmación oficial. Otra de las hipótesis, según fuentes de la investigación, es que el hombre hubiera muerto por una sobredosis.

Algunos vecinos que se acercaron cuando vieron movimiento policial relataron que vieron cómo los agentes sacaron varias bolsas de pruebas de la casa. Tras varias horas de investigación, el cuerpo sin vida de Erick Morillo fue retirado ayer martes a primera hora de la tarde.

La estrella colombo-estadounidense se enfrentaba, seguramente, al capítulo más oscuro de su vida. Había sido arrestado a principios de agosto tras ser acusado de agresión sexual a una mujer y estaba previsto que Morillo compareciera en una audiencia el jueves.

El reporte policial de entonces señalaba que la víctima, que admitió estar ebria, dijo que el artista había hecho “varios avances hacia ella, algunos de naturaleza sexual, pero ella rechazó todos sus intentos”.

Ella se quedó a dormir en la casa de Morillo y encontró una habitación para estar sola. Según el informe de arresto, ella confesó que se despertó “desnuda en la cama, con el Sr. Morillo parado en el costado de la cama también desnudo”.

Morillo negó las acusaciones, pero se entregó a las autoridades en compañía de su abogado después de que los resultados de un kit de violación dieran positivo.

El informe policial no revela la identidad de la mujer que denunció a Erick Morillo por agresión sexual. Sin embargo, fuentes del entorno del DJ apuntan a que sería una mujer muy conocida en el mundo de la industria de la música electrónica y que, desde que ocurrieron los hechos, tuvo algunos episodios de ansiedad.

Ahora solo hace falta esperar los resultados de la autopsia que determinarán qué fue lo que pasó y si, de hecho, Erick Morillo se suicidó por la presión social de enfrentarse a la justicia por este caso.