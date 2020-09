Nancy Pelosi cree que salón de belleza le debe una disculpa por tenderle una trampa

La presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi se negó a pedir disculpar por visitar un salón de belleza de San Francisco este lunes pese a que las normas sanitarias vigentes lo impiden.

Un video de cámara de vigilancia publicado el martes muestra cuando la líder demócrata se encuentra en el interior del negocio llamado eSalon. Allí habría pagado por servicios de lavado y secado de pelo. Los salones de belleza en San Francisco todavía no están autorizados para prestar servicios en espacios cerrados.

La oficina de Pelosi dijo que la sala de belleza le dijo que sí podía ingresar al negocio y que podían atender a un solo cliente en su interior. En el video se ve al estilista usar cubrebocas. Pelosi lleva la mascarilla en el cuello.

“My hair is more essential than your livelihood or the education of your children.”

Video captures a maskless @SpeakerPelosi using San Francisco hair salon that has been shuttered by government for months for blow-out https://t.co/VshKwNM9GJ pic.twitter.com/hQ9QzTVElm

