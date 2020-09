Se resignan en el Inter de Milán: Su “realidad” no les permite fichar a Lionel Messi

Deportes

El director deportivo del club nerazzurri descartó la llegada del argentino a su equipo

Sólo un sueño y ya. Es lo que pueden pensar los aficionados al Inter de Milán luego de que su director deportivo descartara la llegada de Lionel Messi a su equipo.

De forma humilde y tajante, Piero Ausilio, el directivo de los nerazzurri le cerró la puerta al astro argentino y no porque no lo quieran, sino porque no pueden tenerlo, ya que no cuentan con el poder adquisitivo de otros equipos como el Manchester City y el París Saint-Germain.

Inter Milan back-out from the race to sign Leo Messi https://t.co/VZ8JWFw0YT — Nigeria Newsdesk (@NigeriaNewsdesk) September 2, 2020

“No hay nada entre Messi e Inter, no sé de dónde vienen estos pensamientos. No hay equipo que no desee un futbolista como él, pero la realidad es otra. La nuestra es la de un mercado atento y prudente, centrándonos sobre todo en las ventas“, expresó el director deportivo en una entrevista para Sky Sports.

“Sabemos lo que tenemos que hacer y a través de las salidas, tenemos que ser capaces de financiar los ingresos para mejorar el equipo. En el plano internacional no veo grandes movimientos. Queremos mejorar nuestro equipo, pero conocemos nuestras dificultades. Al día de hoy, tenemos recursos limitados que solo podemos mejorar a través del mercado”, sentenció.