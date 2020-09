Amenazas de Trump de revocar fondos federales a NYC desata guerra con líderes neoyorquinos

Nueva York

Tanto De Blasio como Cuomo se enfrentan al Presidente y aseguran que lucharán en los tribunales contra su propuesta para castigar a las “ciudades anarquistas”

“Lo más despreciable es que un neoyorquino esté atacando a su propia ciudad”. Así catalogaron los líderes de la Gran Manzana y el Estado, las amenazas del presidente Donald Trump de negar la ayuda federal a la ciudad de Nueva York. Pero este jueves el alcalde Bill de Blasio fue más allá en el enfrentamiento con el mandatario estadounidense y lo retó a llevarlo ante los tribunales si cumple su amenaza.

“Nos vemos en la corte”, declaró De Blasio en su rueda de prensa diaria en la que descargó toda su artillería pesada para responder al Presidente, quien la víspera firmó un memorando disponiendo investigar de qué forma podría evitar entregar fondos federales para la ciudad de Nueva York, Seattle, Portland y Washington DC., metrópolis que, según Trump, se han convertido en “ciudades anarquistas”.

“Si persiste en tratar de negar los fondos que mantienen a la ciudad de Nueva York en medio de esta crisis, lo veremos en la corte, y una vez más, lo venceremos en la corte”, agregó De Blasio. Con esta aseveración, el Alcalde demócrata hizo alusión al fallo favorable que obtuvo en abril pasado cuando una Corte de Apelaciones Federal impidió que la Administración Trump retuviera millones de dólares de las llamadas ‘ciudades santuario’, incluida la Gran Manzana.

De Blasio cuestionó que el Presidente -neoyorquino de nacimiento- amenace con quitarle los fondos federales a su propia ciudad mientras todavía está en las garras de la pandemia del coronavirus.

“Simplemente no tiene sentido. Es un momento en el que deberíamos ver solidaridad, apoyo y comprensión con la ciudad de Nueva York y estamos viendo lo contrario”, fustigó el Alcalde.

El memorando emitido por Trump, dispone que el fiscal general federal, William Barr, elabore en el plazo de dos semanas una lista de “jurisdicciones anarquistas” que, según su administración, han “permitido que persista la violencia y la destrucción de la propiedad, y que se han negado contrarrestar esas actividades criminales”.

Y en medio del enfrentamiento entre la Casa Blanca y Nueva York, los analistas aseguran que las palabras de Trump no tienen mucho peso en este tema, ya que es algo inconstitucional, y como lo ha asegurado la Corte Suprema, el Presidente no puede interferir con la financiación de ciudades y estados solo porque le da la gana.

“Tenemos leyes en este país”, destacó De Blasio sobre es punto, acusando más bien al Presidente de, “haberle fallado a Nueva York y a los estadounidenses en el manejo de la pandemia de COVID-19”.

El alcalde atribuyó las declaraciones del presidente Trump como. “Un acto desesperado y claramente un truco de campaña para llamar la atención. Creo que esta es otra de sus fanfarronadas que no irán a ninguna parte”, dijo.

Cuomo: “La amenaza no funciona en Nueva York”

Tanto o más virulenta fue la respuesta del gobernador Andrew Cuomo este jueves durante una conferencia telefónica con periodista, en la cual de plano descalificó a Trump: “Creo que el presidente es fundamentalmente un matón. Lo he dicho demasiadas veces y lo conozco muy bien desde hace mucho tiempo”.

El gobernador demócrata se refirió a la amenaza del presidente Trump como un intento de desvirtuar el fracaso de la administración federal para abordar la crisis del COVID-19.

“La amenaza no funciona en Nueva York porque no se puede intimidar a los neoyorquinos. Simplemente no nos intimidan. La Administración Trump no supo responder a la crisis y vamos a hablar sobre los hechos”, aseveró Cuomo.

“Esta nación no había sido atacada por un enemigo que ha matado y devastado más que el COVID-19 desde la Segunda Guerra Mundial y el Presidente como comandante en jefe ha sido un fracaso abismal en la guerra contra esta pandemia. Eso es incuestionable”, arremetió el Gobernador.

El primer ejecutivo estatal acusó finalmente al presidente Trump de mantenerse fiel a su estilo de tuitear en medio de “una tormenta” y resumió que la crisis de COVID-19 en Nueva York se dio en función de la negligencia del Gobierno federal.

“¿Cómo sé eso?”, se preguntó Cuomo. “Porque admitieron que fueron negligentes. El virus vino de Europa, no de China. El Presidente lo llamó el virus de China. No es el virus de China. Es el virus europeo y vino aquí porque el Gobierno federal fue negligente en proteger a los estadounidenses y a los neoyorquinos. Lo han admitido en sus palabras”, reiteró el mandatario estatal.

Listos para emprender acciones legales

La fiscal general del estado Letitia James también se sumó en defensa de la Gran Manzana y de entrada advirtió al presidente Trump: “Prepárese para una acción legal si cumple con la amenaza de cortar la financiación a Nueva York”.

“Mientras la nación lucha contra una pandemia, una recesión económica y reconoce el racismo institucional, el presidente Trump ha decidido echar leña a estos múltiples incendios amenazando a Nueva York y otras ciudades importantes de todo el país”, dijo la abogada de Nueva York.

James coincidió que la amenaza no es más que una estrategia electoral desesperada, “de un presidente demasiado débil para guiarnos a través de estas crisis nacionales”.

“Sembrar ira y dividir a los estadounidenses es lo último que necesitamos, y si el Presidente realmente decide seguir adelante con su amenaza de desfinanciar a la ciudad de Nueva York, estaremos listos para emprender acciones legales de inmediato”, subrayó la Fiscal General, quien también es demócrata.

“El Presidente no es un dictador y sus esfuerzos por un gobierno tiránico se encontrarán con una feroz oposición. Una y otra vez, hemos vencido al Presidente en la corte y no tenemos ninguna duda de que lo volveremos a vencer, si es necesario”, agregó la funcionaria.

Reacción conjunta de las ciudades en la mira de Trump

Nueva York, Portland, Seattle y Washington, DC, las cuatro ciudades que fueron el centro de la amenaza del presidente Trump de que se les cortaría los fondos federales de ayuda emitieron una furibunda declaración conjunta a través de sus respectivos alcaldes.

“Nuestras ciudades, y los millones de estadounidenses que representamos, no son peones políticos del presidente Trump. Nos enfrentamos a desafíos sin precedentes: combatir una pandemia y una devastación económica sin otro estímulo. Ahora, en lugar del liderazgo de la Casa Blanca, nos enfrentamos a nuevos ataques que son ilegales, inconstitucionales y sin duda serán derrotados en los tribunales. El presidente Trump necesita despertar a la realidad que enfrentan nuestras ciudades, y todo nuestro país, y darse cuenta de que no está por encima de la ley”, dijeron en el documento los alcaldes de Nueva York Bill de Blasio, el alcalde de Portland Ted Wheeler, la alcaldesa de Seattle Jenny Durkan y la alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser.