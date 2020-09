Bar organizaba crueles apuestas sobre número de baleados en Nueva York y Chicago

The Cliffton, un bar en Patchogue (Long Island, NY), está siendo investigado por publicar en Instagram apuestas sobre el número de tiroteos en Chicago y NYC, de cara al venidero fin de semana largo del “Día del Trabajo”.

El negocio compartió fotos de una cuadrícula de papel colgada con los clientes haciendo apuestas sobre la cantidad de tiroteos en las dos ciudades, que han visto un repunte en la violencia armada este verano, informó Newsday. El ganador se llevaría un premio en efectivo no especificado.

La apuesta “no sólo es repugnante, sino que también parece ilegal según la ley de Control de Bebidas Alcohólicas”, que prohíbe los juegos de azar en establecimientos de ese tipo, dijo la Autoridad Estatal de Licores en un comunicado.

La leyenda de la apuesta decía: “¡Qué comiencen los tiroteos!”, informó el periódico. La página de Instagram del bar The Cliffton es privada, pero algunas fotos comenzaron a circular en otras redes sociales, en medio de fuertes críticas.

“Estos informes son repugnantes y los responsables de este grupo de apuestas deberían estar avergonzados”, dijo al periódico Rich Azzopardi, portavoz del gobernador Andrew Cuomo.

El bar de Long Island también se negó a permitir que los representantes de la Autoridad Estatal de Licores realicen una inspección esta semana, informó el periódico, lo que según la agencia sería en sí mismo un motivo para revocar su licencia de expendio alcohólico. Brian Neal, propietario de The Cliffton, no respondió a una solicitud de comentarios.

As a @MomsDemand volunteer and gun violence survivor with the @Everytown Survivor Network I am positively disgusted by The Clifton Bar on Long Island treating gun violence as a joke. This is life and death, not a betting pool. Shame on them. pic.twitter.com/oCjwH2IlDL

This isn’t the first time that The Cliffton has used social media to share revolting and offensive content. Apparently they didn’t learn their lesson. Last year they had to apologize after sharing a transphobic and disgusting Instagram post. https://t.co/Z7JytNhAGr

— lisa hendricks (@MsLisaHendricks) August 29, 2020