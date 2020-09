Blac Chyna se quitó toda la ropa para grabar el video musical de Tekashi 69 

View this post on Instagram

Pásenle un Rodillo • ¡6IX9INE APARECE CON LANZALLAMAS JUNTO A BLAC CHYNA CASI DESNUDA Y REBOTANDO LA CELULITIS! El rapero #6ix9ine lanzó un video extravagante y alegórico para promocionar su nuevo álbum #TattleTale y la ex de #RobKardashian #BlacChyna estuvo presente sin ropa, dejando al descubierto su gigante trasero y de inmediato comenzaron a llover los comentarios de usuarios, quienes señalaron la marcada celulitis de #Chyna y aseguran que el extraño estilo de picos en la cabeza de #Tekashi es una copia del rapero #KodakBlack ¿QUÉ TE PARECE?… Tu equipo #ElisaBeristain #JavierCeriani #ChismeNoLike #ChismeEnVivo #EduardoMytzu