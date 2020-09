California se enfrenta a un fin de semana largo con mucho calor y ahorro energético

En las recientes semanas, una ola de calor golpeó a California y la gran demanda de energía de millones de personas que permanecían en sus hogares tratando de refrescarse, llevó a una sobrecarga del sistema y apagones en varios sectores del estado.

En su momento el gobernador, Gavin Newsom, dijo que era inaceptable que algo así pasara en el estado e instó a una investigación y reformas para prevenirlo en el futuro, sin embargo, las autoridades emitieron una nueva alerta de ahorro energético para no sobrecargar el sistema.

The California #ISO is issuing a statewide #FlexAlert, a call for voluntary electricity conservation, beginning Saturday and extending through Monday, from 3 p.m. to 9 p.m., due to excessive heat in #CAwx. https://t.co/pO9Vg3Zcs9 pic.twitter.com/k7F42dzJ8P

— California ISO (@California_ISO) September 3, 2020