Gabriel Garzón-Montano cuenta su historia con música

Entretenimiento

Con 'Agüita', el cantautor colombianoamericano, regresa al ruedo luego de tres años de su aclamado 'Jardín'

Gabriel Garzón-Montano está listo para volver a sorprender al mundo con su música, tal como lo hizo en 2017 con “Jardín”, el disco que lo puso en boca de varios de los DJs más respetados del país.

El disco, una mezcla de hip hop, soul y otras armonías con toques de folclor, salió al mercado luego de que el artista consiguiera un contrato con la disquera Stones Throw, cuyo dueño había escuchado un vinilo de Garzón por accidente.

“Lo repartimos puerta por puerta”, dijo el cantautor y músico en una entrevista por video desde su apartamento en Nueva York. “Lo vendíamos a 11 dólares, ellos lo vendían a 13 y le sacábamos 7.75 de ganancia”.

Un DJ y productor compró dos de las 500 copias que se editaron del EP en cuestión, “Bishouné: Alma del Huila”, y luego de escuchar el material le propuso a su socio y dueño de Stones Throw contactar a Garzón para ofrecerle un contrato. “Jardín” fue el debut “formal” de este chico de madre francesa, padre colombiano, y nacido en Nueva York.

Ahora, luego de tres años, regresa con otro proyecto discográfico que se llama “Agüita”, de donde se desprende un corte con el mismo nombre, y del cual habló el cantante de 31 años.

“Me demoré en desarrollar [otro álbum] por las implicaciones de esta producción”, explicó. “Hay mucha gente que no me conoce, pero lo que yo quiero hacer es contar mi historia a través de la musica; siempre he tenido cuidado en lo que pongo en los discos”.

El video de “Agüita” fue grabado justo antes de que comenzara la pandemia en la localidad colombiana de Pereira. Además de celebrar la cultura callejera, marca la primera ocasión en que Garzón rapea.

Y si entre “Jardín” y “Agüita”, que sale el 2 de octubre, hay un lapso tan amplio es porque este artista, admirador de Prince, suele controlar todo, lo que se llama todo, desde la producción, las coreografías y la música; él interpreta todos los instrumentos.

Por ahora, Garzón se dedica a ofrecer conciertos virtuales de vez en cuando, pero más bien está enfocado en la edición de videos, en practicar algún instrumento musical, en revisar material visual y en limpiar la casa. Y mientras esto pasa, se recupera de una “tuza berraca” que lo tiene “en la miseria”. En buen español, tuza es el duelo por el rompimiento de una relación romántica.

Ya hace más de cuatro meses de eso, pero lejos de estar triste, Garzón cuenta que de ese sentimiento desgarrador, ya han salido varios temas para sus próximos discos.

Gabriel Garzón-Montano fue ‘descubierto’ por accidente por un productor de música. Foto: Cortesía

Con ‘Agüita’, el cantautor revela su faceta como rapero, algo que no había hecho en otros álbumes. Foto: Cortesía