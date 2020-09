Giro inesperado: Michael Owen, de ganar el Balón de Oro a vender cerveza

La vida de Michael Owen dio un extraño giro, ya que luego de su retiro como futbolista inició una vida como empresario de la industria cervecera.

Tras su paso como futbolista en el Real Madrid, Manchester United y Liverpool, donde ganó el Balón de Oro en el 2001, el delantero inglés ha lanzado su propia marca de cerveza, la cual bautizó con el nombre de “Michael Owen Beer” y que actualmente promociona en China y Hong Kong.

Delighted to see that Michael Owen IPA beer is now for sale in China and Hong Kong.

Join us in tasting our favourite IPA beer! Happy days. pic.twitter.com/KpUGtuIzpf

— michael owen (@themichaelowen) September 2, 2020