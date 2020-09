LordEsMiCuerpo se niega a ponerse cubrebocas porque AMLO tampoco lo usa

Noticias

El hombre también arremetió contra el magnate mexicano Carlos Slim

MÉXICO – Un hombre que se negó a usar cubrebocas en un centro comercial de Villahermosa, en el estado de Tabasco, argumentando que el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo usa, por que “es una farsa” fue “bautizado”, en las redes sociales como #LordEsMiCuerpo.

“Yo mando en mi cuerpo, si quieres utilízalo tú. Carlos Slim no utiliza cubrebocas… Andrés Manuel López Obrador no utiliza cubrebocas, porque es una farsa… Yo mando en mi cuerpo”, advirtió el sujeto a uno de los guardias de seguridad de la plaza comercial.

Las imágenes fueron captadas en video y compartidas en las redes sociales, donde creció la polémica y criticas contra el presidente López Obrador de no poner el ejemplo para acatar las medidas sanitarias para frenar los contagios de coronavirus y que justo esa fuera la justificación de #LordEsMiCuerpo.

El sujeto se molestó porque los guardias de seguridad de la plaza comercial le pidieron usar el cubrebocas, ya que los otros clientes (que sí lo tenían puesto) expresaron su preocupación porque el hombre no lo portaba y andaba libremente en el establecimiento.

“Si yo me siento ahí (comedor) cómo voy a comer. Si yo me voy al Starbuks, si yo voy a comprar un helado, no me pides cubrebocas. ¿Cúál es el punto? ¿Cuál es el raciocinio? Ya me tomaron la temperatura.

El sujeto indicó que el magnate mexicano Carlos Slim tampoco lo usa y que no solo López Obrador tampoco, sino que ningún presidente se ponen las mascarillas.

“No voy a usar cubrebocas porque es mi cuerpo yo mando y decido en mi cuerpo, Si tú te quieres poner le bozal, puedes utilizar, pero yo soy libre y soberano. López Obrador no lo usa. Carlos Slim estuvo en Washinton no lo utliza porque es una farsa”.