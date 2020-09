Merecido reconocimiento: Raúl Jiménez es nombrado el jugador de la temporada por Wolverhampton

La temporada 2019-20 siempre será recordada por Raúl Jiménez, pues fue en la que ha tenido mejor rendimiento en su paso por Europa, marcando 27 goles y dando 10 asistencias.

Con el inicio de la nueva temporada a la vuelta de la esquina, los jugadores del Wolverhampton reconocieron el esfuerzo y dedicación de Jiménez y por medio de una votación lo eligieron como el mejor jugador de la temporada 2019-20 con los Wolves. El propio Raúl Jiménez subió una fotografía con el trofeo y agradeció a la afición en sus redes sociales.

Player’s player of the season! 🏆Thanks to all my teammates for making this possible/ Jugador de la temporada elegido por mis compañeros, gracias a todos por hacer esto posible. ⚽️🔶🐺 pic.twitter.com/koSDyAj1dy

— Raúl Jiménez (@Raul_Jimenez9) September 3, 2020