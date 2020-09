Mujer robó cientos de miles de dólares a biblioteca en Nueva York

Sheila Seward se declaró culpable de malversar más de $260 mil dólares de la biblioteca en la que trabajaba en Long Island (NY), anunció el martes la fiscalía de distrito del condado Nassau.

Seward (58) se declaró culpable de hurto mayor y enfrenta una sentencia de uno a tres años de prisión, además de pagar más de $236 mil en restitución.

La acusada trabajó como asistente administrativa en la Biblioteca Elmont Memorial, donde fue responsable de preparar la nómina. Según las autoridades, comenzó a agregar pagos en exceso a su salario a partir de agosto de 2012, etiquetándolos como “otra compensación”.

La fiscal Madeline Singas dijo que en más de cien ocasiones, desde agosto de 2012 hasta septiembre de 2018, la acusada tomó un total de $262,190.20 dólares, agregando cantidades entre $39 y $6,900.

“Sheila Seward robó más de un cuarto de millón de dólares de la Biblioteca Elmont Memorial durante un período de seis años y usó ese dinero para la matrícula universitaria y las facturas médicas”, dijo Singas. “Las bibliotecas públicas son la piedra angular de nuestros vecindarios y mi oficina trabajará enérgicamente para devolver este dinero robado a la comunidad de Elmont”.

Una revisión de los estados financieros de la biblioteca por parte de un contador externo hizo que los funcionarios se enteraran del robo y denunciaran el caso. Seward renunció en agosto de 2018, acotó Pix11.

