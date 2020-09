T‑Mobile lanza proyecto de $10.7 billones de dólares para apoyar a estudiantes de bajos recursos

Entretenimiento

El objetivo es proporcionar conectividad de Internet a millones de hogares con estudiantes de pocos recursos sin costo

T‑Mobile lanza el Proyecto 10Millones, una iniciativa histórica de $10.7 billones de dólares cuyo objetivo es proporcionar conectividad de Internet a millones de hogares con estudiantes de pocos recursos sin costo.

El proyecto cuenta con la colaboración de distritos escolares por todo el país, el programa ofrece hotspots inalámbricos gratuitos, datos a alta velocidad gratis y acceso a laptops y tablets, al costo.

Además, a medida que la pandemia de COVID‑19 hace que el aprendizaje remoto sea la nueva norma para millones de estudiantes de distintas partes de EE. UU., T-Mobile está ampliando el Proyecto 10Milliones para ofrecer más opciones de datos, incluidos datos sin límite, para que los distritos escolares los transfieran a los hogares de estudiantes elegibles sin costo para ellos.

Por qué es importante: incluso antes de la pandemia, más de 9 millones de los 56 millones de niños en edad escolar de Estados Unidos no tenían acceso a una conectividad confiable al Internet y no podían completar las tareas escolares después de clase. Esta brecha en el hogar para tareas escolares es crítica y conlleva un gran impacto a corto y largo plazo: puntuaciones bajas en los exámenes, calificaciones bajas y pocas oportunidades después de la graduación.

Ahora, debido a la pandemia de COVID‑19, un número sin precedentes de 50 millones de estudiantes están aprendiendo de manera remota. Quienes no tienen conectividad confiable al Internet tendrán una brecha en el hogar para tareas escolares aún mayor, ya que no pueden participar en ningún tipo de aprendizaje escolar en línea.

Para quiénes es importante: estudiantes sin conexión que intentan no perder el ritmo en la escuela, padres que ven que sus hijos tienen problemas para aprender por no poder pagar acceso a Internet y los maestros que enfrentan todos los días el desafío de enseñarles a los chicos que no pueden conectarse desde su hogar.

“La educación es el gran nivelador, pero, sin acceso al Internet, los niños se quedan atrás. T‑Mobile tiene un gran objetivo: proporcionarle conectividad a cada niño que lo necesite en todo el territorio de EE. UU. Comenzando ahora con nuestro histórico compromiso del Proyecto 10Millones, vamos a ayudar a abrir muchas puertas hacia oportunidades que quizás antes estaban cerradas”, señala Mike Sievert, director ejecutivo de T‑Mobile.

Esto incluye a quienes viven en centros urbanos y en áreas desatendidas como las regiones rurales del país, donde 1.7 millones de hogares no tienen servicio de Internet residencial de alta velocidad. Los futuros destinatarios del Proyecto 10Millones también aprovecharán los beneficios de la expansión de la red 5G de T‑Mobile con el correr del tiempo, con mayores velocidades y cobertura aún más amplia.

El Proyecto 10Millones es el tercer y último componente de los compromisos de “5G for Good” de T-Mobile que anunció la compañía antes de que se aprobara su fusión con Sprint. Desde que finalizó la fusión, la compañía ya ha lanzado los tres compromisos e iniciativas, que también incluyen Connecting Heroes y T-Mobile Connect.

Te recomiendo:

T-Mobile le da la bienvenida a Sprint con las más grandes ofertas y regalos del verano