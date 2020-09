‘Tuca’ asegura que sus Tigres no han caducado

Deportes

‘Tuca’ recordó que no ha pasado mucho desde la última vez que salieron campeones

Ricardo ‘Tuca’ Ferretti dice que sus Tigres “no han caducado” y que a pesar de las críticas por el mal momento que viven los felinos él seguirá entrenando.

“No me he cansado, naturalmente yo trabajo en una cosa, yo trabajo en entrenar y dirigir un equipo. Estas críticas me ayudan mucho, las críticas con fundamento, no es porque gané un partido soy bueno y porque perdí soy malo, para eso sí no tengo oídos” comentó el técnico.

Tuca recordó que no ha pasado mucho desde la última vez que salieron campeones y que él más que nadie quiere nuevas cosas para volver a salir primeros.

“Tenemos un año de la última vez que salimos campeones. Las ganas sí, es un compromiso, el día que no tenga, me voy. No creo que mi equipo esté caducado, estamos intentando cosas nuevas, tengo confianza en mi grupo en que los resultados se van a dar y que naturalmente, una vez más podamos, no callar bocas, porque esa no es nuestra intención”.

La base de todo son los resultados y Ferretti lo tiene: “claro. No es que tenga que ofrecer, tengo que lograr resultados para que esta situación que hemos vivido durante 10 años pueda continuar… Resultados”.

Te puede interesar:

¡Histórico! ‘Tuca’ Ferretti llegó a 500 partidos como DT de Tigres