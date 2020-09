Un camino diferente para Diego Torres

Entretenimiento

El cantante argentino lanza 'Amanece', el último capítulo de su serie de estrenos musicales

Quienes siguen de cerca la carrera de Diego Torres sabrán que el cantante argentino no tiene prisa por tener un disco en el mercado. De hecho, una de las marcas de su trayectoria ha sido dejar pasar largos intervalos entre un álbum y otro.

“Venía haciendo otras cosas, como trabajar como actor”, dijo Torres. “Y [estaba] en esa búsqueda, de inquietud, de renovar lo que uno hace, que es lo a mí me gusta”.

Han pasado más de cuatro años desde el estreno de “Buena vida”, un CD que le trajo muchas satisfacciones a Torres, como nominaciones al Grammy y al Latin Grammy. De ahí hasta este 2020 ha estado en una especie de “abstinencia” musical, aunque esto no significa que no ha estado haciendo nada con esta faceta de su carrera.

“Grabé un disco sinfónico, además de un show de talentos en Colombia que ahora está suspendido [por la pandemia]”, dijo.

Pero está de vuelta desde hace unos meses, desde que lanzó en marzo el tema “Quédate”. Antes, entre 2018 y 2019 estrenó “Esa mujer” y “Un poquito”, este último acompañado de Carlos Vives.

La intención era estrenar nuevo álbum en 2019, pero por primera vez en su carrera, Torres decidió tomar un camino diferente, según dijo en una entrevista virtual que ofreció hace unos días desde su residencia de Miami, donde vive parte del año. La otra parte la pasa en Buenos Aires, de donde es originario.

“Decidí sacar las canciones a modo de capítulos, como si fuera una serie”, dijo. “Quiero que todo eso se encierre en el nuevo disco, con todas estas canciones”.

El corte más nuevo del próximo álbum de Torres se llama “Amanece”, y en él colaboraron Macaco, Jorge Villamizar –exmiembro de Bacilos– y Catalina García, cantante de Monsieur Periné. Se trata de una canción con letras inspiradas en la situación que se vive en el mundo provocada por la pandemia.

“La canción me permitió razonar esto de un mundo detenido y cómo veníamos”, dijo. “Cómo estábamos, en qué se equivocó uno, en qué puede uno pedir disculpas”.

Después de este, Torres estrenará un par de cortes más, entre ellos “Este corazón”, con Fonseca, y en el primer trimestre de 2021 “Atlántico a pie”, nombre que llevará el álbum que verá la luz.

Pero mientras eso pasa, el artista continúa con un proyecto alterno, un disco sinfónico que grabó en diciembre en Bogotá con la Filarmónica Joven de Colombia, un coro y un quinteto. En total, el evento reunió a unos 300 músicos en el mismo escenario. Actualmente se está mezclando en Los Angeles para después transmitirse a través de alguna señal de televisión.

Y por ahora, la carrera de actor de Torres quedará en pausa.

“Mi carrera de actor la llevo con mucho amor, con mucha pasión, y es muy artesanal porque siempre empecé siendo actor en series que me dieron mucha popularidad”, sostuvo. “Y cuando empecé a cantar me fue bien […] Pero no es fácil estar en los dos caminos”.