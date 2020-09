Un grupo con más de 100 republicanos respalda a Joe Biden para la Presidencia

Un grupo de más de 100 prominentes republicanos prometió apoyo al candidato presidencial demócrata Joe Biden el jueves, diciendo que Estados Unidos necesita un cambio de liderazgo.

El grupo “Republicanos e Independientes por Biden”, compuesto por ex legisladores republicanos, políticos y otros líderes, dijo que su “única misión” es elegir al exvicepresidente luego de las graves fallas de liderazgo en el mandato del presidente Donald Trump.

We need our fellow Republicans to stand up, now more than ever, in defense of those who defended us in our hour of greatest need. Stand up. Speak out. Right now. #CountryOverParty

“Más de 180,000 estadounidenses han muerto a causa de una pandemia que, con un liderazgo constante, podría haberse contenido”, dijo en un comunicado la ex gobernadora de Nueva Jersey Christine Todd Whitman, presidenta nacional del comité directivo del grupo. “En cambio, un presidente lo dejó fuera de control, lo ignoró, se negó a liderar y puso en peligro la vida de los estadounidenses”.

En un momento de “gran crisis nacional”, agregó Todd Whitman, “necesitamos elegir un líder acorde con el momento, alguien que pueda restaurar la competencia en la Oficina Oval y unificar el país. Joe Biden es ese líder”.

La exgobernadora de Nueva Jersey es una de las críticas más feroces del presidente.

El grupo dice que apuntará a votantes republicanos e independientes de derecha en estados clave para que Biden triunfe en las elecciones.

There’s light at the end of this long, dark tunnel we’ve been inching through for 3.5 years. Our men and women in uniform deserve a president fit for the office.

The choice is clear. The cause is urgent. The time is now.#DecencyCoalition@ProjectLincoln https://t.co/LWF6JQhPJl

