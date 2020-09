Después de confirmar que tiene COVID-19, Andrea Legarreta es internada con neumonía

Entretenimiento

Ella misma lo comunicó y dice que se siente bien

A través de un video en su cuenta de Instagram, y desde una cama de hospital, Andrea Legarreta compartió la noticia de que tiene neumonía, una de las consecuencias del COVID-19 positivo que arrojaron tanto ella como su esposo, Erik Rubín, y sus hijas Mía y Nina.

“Estoy bien, no se asusten, me siento bien, me quedaré un par de días porque el doctor quiere monitorear todo, pero estoy bien”, explica Andrea a quien en verdad se la ve mejor, incluso que el día que dio la noticia en ‘Hoy’.

Andrea también aprovechó para aclarar que ella nunca le dijo a nadie, ni a Alan Tacher, ni a nadie dónde se contagiaron ella y su familia, porque ni ellos mismos lo saben, pues tomaron todos los cuidados posibles para que esto no les sucediera.

“Aquí no se trata de ver en dónde fue, me ha llegado una cantidad de comentarios en mi último post que me dan tristeza porque coinciden conmigo, gente que se ha contagiado y que ha sido responsable, que se ha cuidado y que la pronto la gente te quiere hacer sentir como si fueras culpable, como si esto fuera un delito, te haces muchas preguntas y la verdad no vale la pena conectarse con lo negativo, me contagié”, explicó Andrea.

Andrea ha compartido también videos de cómo le hacen los estudios y cómo la trasladan en una especie de burbuja por los pasillos del hospital.

Recordemos que esta semana Legarreta, desde su casa, habló con sus compañeros de ‘Hoy’ para confirmar que ella y toda su familia están atravesando el coronavirus. Que si bien solo ella se había hecho el test, el médico, clínicamente, aseguró que todos tenían el virus.

