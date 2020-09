Donald Trump pide al gobierno de Irán no ejecutar a un famoso luchador profesional

Hace un par de días, se dio a conocer que el peleador iraní de artes marciales mixtas Navid Afkarai, fue sentenciado a la pena de muerte por participar en protestas contra las políticas económicas del gobierno de Irán en el 2018.

Al escuchar la terrible noticia, Dana White, presidente de UFC, se comunicó con Donald Trump para pedirle que hiciera algo al respecto. El presidente de Estados Unidos rápidamente tomó cartas en el asunto y mandó una serie de tweets dirigidos al gobierno iraní.

…To the leaders of Iran, I would greatly appreciate if you would spare this young man’s life, and not execute him. Thank you! @UFC @DanaWhite @FoxNews https://t.co/NkJb4IsQpt

