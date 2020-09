Encuentran otro cadáver abandonado en Queens: segundo caso en 3 días

El cádaver de un hombre envuelto en una lona fue hallado detrás de un negocio en Queens esta mañana, informó NYPD.

Los oficiales respondieron alrededor de las 6:50 a.m. después de una llamada sobre una persona inconsciente detrás de 180-08 Liberty Ave. en la sección Jamaica. Al acudir, descubrieron al hombre no identificado tirado en el suelo y envuelto en una lona. Fue declarado muerto en la escena.

Según Google Maps, allí funciona un taller reparación de neumáticos. El Departamento de Policía de Nueva York dijo el hombre vestía sólo ropa interior y una camiseta cuando un trabajador lo descubrió.

Fuentes policiales detallaron a Pix11 que la camisa se encontró alrededor de su rostro, pero no estaba claro si se colocó intencionalmente allí o se deslizó hacia arriba durante un posible movimiento del cuerpo.

No hubo heridas de bala obvias, dijeron fuentes policiales. El médico forense determinará la causa de la muerte, mientras la investigación continúa.

Es el segundo cadáver hallado en Queens en tres días, luego de una mujer aún no identificada encontrada el miércoles en avanzado estado de descomposición en Betts Creek, cerca de la calle 157 y la avenida 75, en el vecindario Lindenwood.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

#BREAKING: Body of man found wrapped in tarp behind Queens business: police https://t.co/DkvTQk3xWy

— PIX11 News (@PIX11News) September 4, 2020