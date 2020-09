Muere otro soldado en Forth Hood 5 días después de colapsar en un entrenamiento

Otro soldado ha muerto en la base militar de Fort Hood, en Killeen, Texas.

El soldado Carlton L. Chee, de 25 años, murió el miércoles 2 de septiembre, cinco días después de ser hospitalizado por colapsar después de un entrenamiento físico, dijo el Ejército en un comunicado de prensa.

Fort Hood informó inicialmente que el nombre del soldado era Corlton, pero corrigió su nombre a Carlton en un correo electrónico a CBS News.

