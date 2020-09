Sufre graves quemaduras en todo el cuerpo luego de encender una vela tras usar gel antibacterial

Una mujer de Round Rock, en Texas, llamada Kate Wise, sufrió un grave accidente tras la combinación del fuego y gel antibacterial.

Resulta ser que Kate sufrió graves quemaduras en todo el cuerpo luego de haber encendido una vela tras haber usado en las manos gel antibacterial.

La mujer relató que el fuego cubrió prácticamente todo su cuerpo en cuestión de segundos. Además, la botella de gel se encontraba cerca de ella por lo que también terminó explotando y provocando un grave incendio.

Pese a todo, Wise logró quitarse toda la ropa que llevaba puesta y que ardía en llamas y también logró sacar a una de sus hijas, la cual es discapacitada, de la casa, mientras las otras niñas pedían ayuda a los vecinos.

Coming up at 6– Hear from a #RoundRock woman near #Austin as she recovers in the ICU. Kate says the hand sanitizer she had put on caught fire while trying to light a candle. It left her with severe burns. #KHOU11 pic.twitter.com/BknOZEta1E

— David Gonzalez (@DavidGonzKHOU) September 3, 2020