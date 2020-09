VIDEO: “Te pasaste al levantar a mi hijo” acusa narco a policía y revela red de corrupción

Noticias

En las escenas el narcotraficante lanza una contundente amenaza contra policías

Un hombre quien supuestamente es narcomenudista que opera en Ciudad de México, amenazó a presuntos policías de la capital mexicana que dicen que son corruptos, e incluso, a uno de ellos lo acusan de haber “levantado” (secuestrado) a su hijo.

Además lo amenaza con dejar de operar de meterse en su zona de control la cual al parecer se ubica en la alcaldía de Iztapalapa, la más grande y poblada de Ciudad de México.

En un video con duración de poco más de un minuto, aparece un hombre que lee el mensaje, quien en todo momento evita mostrar el rostro a la cámara y que es escoltado por otro sujeto con el rostro cubierto y armas de grueso calibre.

“Esto va para ti comandante de la Policía de Investigación Juan Carlos Almaraz Ortiz, solo te voy a decir una cosa, te pasaste de verga al levantar a mi hijo, cuando tú sabes que mi hijo no se dedica al narcomenudeo, sin embargo te conviví 200 mil pesos culero, pinche mugroso de mierda, yo no soy mugroso como tú culero, porque si eso fuera, me hubiera ido a Iztapalapa a levantar a tus hijos wey, siempre te (inaudible) de lo huevos del comandante de la Policía de Investigación, Omar Reyes Colmenares“, acusa el delincuente.

Tú ya no estás en el narcomenudeo, ya no vengas a chingar la madre aquí, cuando tú estuviste, se te daba, se te daba tu semana y se te aportaba lo que tú pedías, venías, nos robabas perico, te lo llevabas, nunca, nunca presentaste nada wey. ¿ok?. Una de las cosas más importantes que tu pinche perro, José María, el Chema, si viene a chingar la madre aquí, te lo voy a mandar pero ‘envueltito’, síguete pasando de verga, wey, síguete pasando de verga. Y este pedo no es con los Policías de Investigación, el pedo es contigo, puto ratero de mierda mugroso”, sentencia el presunto delincuente.

