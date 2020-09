Así es el apartamento donde María Elisa Camargo pasó la cuarentena y hasta filmó una película

View this post on Instagram

I support the #2020Census because fair distribution of funding is particularly critical for Latinos! 💃🏻 When we are undercounted, it denies our communities a full voice in policy decision-making and support.👀 Everybody counts, whether you are an immigrant, undocumented or even a baby!👶🏻 Fill out your census form on my2020census.gov today!–It’s free and confidential. ✅ You are protected under the law. So your information is safe! 🔐 – The form is easy, takes less than 10 minutes and for EVERY person in your family who is counted, $20,000 over the course of 10 years goes back to our community to fund healthcare, hospitals, schools, community programs, and more! 💪🏼 #HagaseContar #CountTheNation @CountTheNation, @NaleoEdFund @VotoLatino 💥💥💥 Thank You. – Yo APOYO el #Censo2020 porque la distribución justa de fondos es particularmente crítica para nosotros los Latinos. – Cuando somos sobre-contados, se niega a nuestras comunidades una voz en la creación de nuevas políticas y apoyo. – Todos cuentan. Así seas un inmigrante, indocumentado o un bebé! Llena tu formulario del Censo en my2020census.gov hoy! – es gratis y, sobre todo, *CONFIDENCIAL* – Estás protegido bajo la ley, así que tú información está a salvo! – El formulario es muy sencillo, no toma más de 10 minutos y por CADA persona de tu familia que es contada, $20,000 en el curso de 10 años va hacia nuestra comunidad para financiar salud, hospitales, escuelas, programas comunitarios, y más! #HagaseContar #CountTheNation