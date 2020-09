Buscan a turista desaparecida en Nueva York: padece esquizofrenia

Chantel Jefferson, una mujer de 36 años diagnosticada con trastorno bipolar y esquizofrenia, está desaparecida luego de viajar desde Georgia a Nueva York el 28 de agosto.

Según los funcionarios del condado Clayton (Georgia), su esposo la dejó en la estación de tren Amtrak en Atlanta para un viaje a Nueva York.

Cuando llegó a su destino, su esposo reportó que hablaron por teléfono y continuaron en contacto hasta el 28 de agosto, la última vez que supo de ella.

La mujer desaparecida mide alrededor de 5 pies 11 pulgadas y pesa unas 140 libras. Tiene cabello negro y ojos marrones. Fue vista por última vez vistiendo una camisa blanca y jeans azules, reportó Fox News.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales. También se pueden comunicar con Departamento de Policía del Condado Clayton al (770) 477-3550.

Police searching for Georgia woman who went missing during New York trip https://t.co/Hb5aDrlFdX

— Fox5NY (@fox5ny) September 2, 2020