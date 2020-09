Conductor muere baleado manejando un Maserati último modelo en Nueva York

Zaid Zindai murió baleado detrás del volante de su automóvil de lujo en Brooklyn (NYC) esta madrugada.

Agentes de NYPD respondieron a una llamada al 911 alrededor de las 4:30 a.m. sobre un hombre baleado en la calle 63, cerca de la avenida 18, en el vecindario Bensonhurst.

Testigos dijeron a la policía que el hombre había sido trasladado por medios privados a un hospital cercano, donde le declararon muerto.

Zindai (31) fue baleado en la boca y el cuello mientras estaba sentado en el asiento del conductor de un sedán Maserati último modelo, detalló Pix11.

No se han hecho arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

