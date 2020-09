Itatí Cantoral regresa a trabajar tras la muerte de su madre y se luce en traje de baño

Entretenimiento

La actriz compartió una serie de fotografías en las que se lució saliendo de la piscina en traje de baño

Con gritos, jaloneos y empujones regresó Itatí Cantoral a trabajar tras la muerte de su madre, Itatí Zucchi.

Cuando salían de un restaurante, los actores de la novela de Televisa ‘La Mexicana y el Güero’ tuvieron un altercado con la prensa. Los reporteros esperaban obtener las primeras declaraciones de la actriz.

Sin embargo, la protagonista del melodrama no quiso hablar, pero lo que encendió a la prensa fue que Rodrigo Abed, actor que junto a Juan Soler acompañaba a Itatí, jaló a una de las reporteras para cederle el paso a la actriz.

“No me toques, no me agarres, pero no me agarres Rodrigo“, pidió la reportera del programa de Maxine Woodside.

Itatí Cantoral nunca maltrató ni ofendió a la prensa, no quiso dar declaraciones, lo cual se entiende por el momento sensible por el que pasa.

Asimismo, con ayuda de una serie de fotografías publicadas en su cuenta oficial de Instagram, la actriz se mostró preparada para continuar con su trabajo.

“Gracias Dios por un día más de vida. Estoy muy agradecida ¿y ustedes?“, fue el texto con el que describió una fotografía en la que se ve saliendo de la piscina vistiendo un sexy traje de baño de una pieza en color negro.

Con otro posteo, en el que se le ve luciendo la misma prenda, dejó ver que todo se trata de una escena de la telenovela producida por Televisa, en donde utilizó el siguiente texto: “El amor o el dinero… ese es el dilema“, haciendo referencia a su personaje dentro de la exitosa historia.

Con información de Agencia Reforma y Redacción