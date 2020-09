Noche violenta en El Bronx: ciclista muere al chocar con un peatón e hispano cae baleado

Al menos dos muertes violentas se registraron anoche en El Bronx: un hispano baleado y un ciclista que se estrelló contra un peatón, cayendo fatalmente al asfalto.

José Rivera, de 35 años, murió en un tiroteo afuera de su casa, frente a 813 Faile Street en Hunts Point alrededor de las 10 p.m.

Fue trasladado con una herida de bala en el torso y declarado muerto en el Hospital Lincoln, informó New York Post. La policía está buscando al tirador, pero no se han divulgado sus características.

Poco después, un joven en una bicicleta eléctrica murió cuando chocó con un peatón y voló desde su asiento, golpeándose la cabeza contra el pavimento, dijo la policía.

El ciclista no identificado de 25 años iba en dirección norte por el carril para bicicletas en Willis Avenue Bridge alrededor de la 1:15 a.m. cuando golpeó a un caminante.

El pedalista no llevaba casco y sufrió un traumatismo en la cabeza. Más tarde fue declarado muerto en Harlem Hospital.

El peatón de 46 años fue trasladado al hospital con una lesión en el hombro, según la policía.

