Sharis Cid celebra su cumpleaños número 50 tras confirmar que dio positivo a COVID-19

Entretenimiento

La actriz mexicana, quien celebra su cumpleaños este 5 de septiembre, compartió que se sometió a un examen para detectar COVID-19, el cual salió positivo

Luego de permanecer alejada de su familia, quien contrajo el virus hace unas semanas, la actriz Sharis Cid confirma que dio positivo a la prueba de COVID-19.

Este sábado 5 de septiembre la estrella de televisión celebra su cumpleaños número 50 años, y por medio de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram compartió con sus seguidores que el domingo pasado se sometió a un examen para detectar el virus, el cual salió positivo.

En el clip de cerca de una hora de duración, la actriz mexicana reveló cuáles fueron los primeros síntomas que tuvo:

“Empecé a sentir nariz tapada, la garganta, tos. Nada más no sentí pérdida de olfato, no perdí el gusto, no me duele la cabeza, no me dolía el cuerpo, me siento extremadamente bien“, aseguró.

Además, confesó que nunca pasó por su mente la idea de padecer esta enfermedad, ya que había permanecido aislada de los miembros de su familia que habían dado positivo tiempo atrás.

“Yo me creía invencible me cría la mujer más sana del universo porque ya me había salvado de Kristal y Brandon, ya me había salvado de toda mi familia que en Vallarta le dio COVID, y yo dije: ‘Soy inmortal a mí no me va a dar’. Pues efectivamente era COVID“, expresó.

Recordó que, en un principio, se aisló junto a su familia, y tras varios meses de cuarentena decidió viajar a Puerto Vallarta, Jalisco, bajo el riesgo de un posible contagio, sin embargo, no contrajo el virus hasta el pasado jueves cuando comenzó con los primeros síntomas de la enfermedad y posteriormente lo confirmó el domingo, 30 de agosto cuando recibió los resultados de su prueba.

“Empecé con mis síntomas, nariz tapada, garganta como les digo. El domingo me hago nuevamente la prueba por mi hija, por precaución, por mi nieta, por mí y por todo. Ellos ya salieron de COVID están perfectamente bien gracias a Dios“.

La actriz aceptó que en un principio negó que tuviera la enfermedad, pero luego de analizar la situación decidió salir a desmentir la información que ella misma había dado por el mismo medio:

“Primero dije que no, una reacción tonta, pero la borré y hoy no podía seguir callando porque el sábado es mi cumpleaños y me van a preguntar: Y dónde está Kristal, y dónde está Alesia, y he tenido que decir que no“, explicó.

Finalmente, compartió que ya se encuentra siguiendo las recomendaciones de los médicos, y debido a que son mínimos los síntomas, se encuentra en su domicilio realizando sus actividades diarias, eso sí, bajo estricto aislamiento social: “Ya estoy medicada, mi COVID es muy leve porque es una gripa. Sigo haciendo ejercicio no he tenido absolutamente nada“.