Trump pide que despidan a periodista de Fox que confirmó que él se expresó con desprecio hacia soldados

Noticias

Jennifer Griffin, periodista de Fox, publicó que Trump supuestamente tildó de estúpida la guerra de Vietnam e insultó soldados

WASHINGTON – El presidente Donald Trump pidió este sábado el despido de una periodista de la cadena de televisión Fox News que aseguró, citando a dos exfuncionarios de alto rango de la Administración, que él ha considerado “estúpida” la guerra de Vietnam y ha calificado de “fracasados” a los soldados de su país.

“Jennifer Griffin de Fox News No Confirmó la parte ‘más salaz’ de la historia de (la revista) Atlantis”, escribió el gobernante en su Twitter, quien subrayó que todo ha sido “refutado por muchos testigos”.

Y agregó: “Jennifer Griffin debería ser despedida por este tipo de informes. Nunca nos llamó para hacer un comentario”.

Jennifer Griffin of Fox News Did Not Confirm ‘Most Salacious‘ Part of Atlantic Story https://t.co/rUpbSWhHac via @BreitbartNews All refuted by many witnesses. Jennifer Griffin should be fired for this kind of reporting. Never even called us for comment. @FoxNews is gone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2020

En un hilo de tuits, la corresponsal de Seguridad Nacional de Fox News explicó que los dos exfuncionarios le han confirmado también los insultos del mandatario a los estadounidenses fallecidos durante la I Guerra Mundial.

When asked IF the President could have driven to the Aisne-Marne Cemetery, this former official said confidently:

"The President drives a lot. The other world leaders drove to the cemeteries. He just didn't want to go." — Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) September 4, 2020

Regarding McCain, "The President just hated John McCain. He always asked, 'Why do you see him as a hero?" Two sources confirmed the President did not want flags lowered but others in the White House ordered them at half mast. There was a stand off and then the President relented. — Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) September 4, 2020

“Según un exfuncionario de alto rango de la Administración de Trump, ‘cuando el presidente habló sobre la Guerra de Vietnam dijo: Fue una guerra estúpida, todos los que fueron eran unos fracasados”, afirmó la periodista de Fox News, la cadena favorita del gobernante.

La misma fuente agregó que había oído a Trump comentar sobre los veteranos estadounidenses, “¿qué ganan con eso? No ganan nada de dinero”.

Ese mismo funcionario señaló que “un defecto del carácter del presidente es que no puede comprender por qué alguien moriría por su país, no merece la pena”.

El jueves la revista The Atlantic publicó un artículo, en el que asegura que Trump llamó en 2018 “perdedores” y “fracasados” a los estadounidenses que murieron en la I Guerra Mundial, y que dijo no entendía qué ganan los ciudadanos de su país al ir a combatir al extranjero, lo que ha sido negado por el mandatario.

Según The Atlantic, cuya información confirmó la agencia AP con una fuente del Pentágono, los supuestos insultos de Trump se produjeron durante su visita a París en noviembre de 2018 para participar en el centenario del armisticio de la I Guerra Mundial, donde murieron más de 116.000 militares estadounidenses.

El mandatario tenía previsto desplazarse durante ese viaje al cementerio estadounidense de Aisne-Marne, cerca de París, pero canceló la visita en el último momento al asegurar que su “helicóptero no podía volar” con la lluvia de ese día.

La revista, que cita a cuatro fuentes conocedoras de lo sucedido, afirma que las verdaderas razones por las que Trump suspendió el acto fue porque temía que su pelo se despeinara con la lluvia y porque no le parecía importante homenajear a los estadounidenses muertos en la guerra.

La periodista de Fox News leyó extractos del artículo de Atlantic a sus fuentes y de ellas apuntó: “El presidente diría cosas como esa. No sabe por qué la gente se une al ejército. Pensaría ¿Por qué la gente hace eso?”.

Respecto al viaje a Francia con motivo del centenario de armisticio, uno de los exfuncionarios subrayó que Trump “no estaba de buen humor. (El presidente de Francia, Emmanuel) Macron le había dicho algo que lo enfadó sobre la fiabilidad de EE.UU. y la necesidad, quizás, de un Ejército europeo”.

“Él (Trump) preguntó por qué tenía que ir a dos cementerios”, dijo uno de los exfuncionarios, que cita Fox News.

Horas después, el congresista republicano Adam Kinzinger, quien hace parte de los comités de Energía y Comercio, así como de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, terció en la polémica y defendió a la periodista.

“Ella es una de mis reporteras favoritas. Justa y sin miedo”, escribió en Twitter, citando justamente el mensaje publicado por el mandatario.