VIDEO: Regañan a Cristiano Ronaldo por no usar cubrebocas en partido de Portugal

La Selección de Portugal debutó en la segunda edición de la UEFA Nations League y demostraron su hegemonía como actual campeón del certamen al ganar por marcador de 4-1 sobre Croacia.

Joao Cancelo, Diogo Jota, Joao Félix y André Silva anotaron por los lusitanos que salieron bien librados de este compromiso a pesar de que no estuvo en la cancha su máxima estrella, Cristiano Ronaldo, quien se perdió el encuentro por una infección en el pie.

El jugador de la Juventus estuvo en el Estadio Do Dragao para presenciar el encuentro, sin embargo, recibió un regaño, pues no portaba el cubrebocas mientras observaba el juego desde la tribuna, por lo que una de las encargadas de seguridad se le acercó para pedirle que se lo colocara, situación a la que accedió sin problemas.

En la jornada del sábado en la UEFA Nations League hubo victorias de Inglaterra, Bélgica y Francia. En tanto, el domingo arranca la fecha 2 con partidos interesantes como España vs. Ucrania y Suiza vs. Alemania.

