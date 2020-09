“Creo que es tiempo de ir con el psiquiatra”, escribió Frida Sofía sobre Ninel Conde

Entretenimiento

La polémica hija de Alejandra Guzmán le dio hasta con el bote a Ninel Conde por las redes sociales

Hace unos días la cantante, bailarina y actriz Ninel Conde habló sobre las supuestas demandas y acusaciones que tiene encima su nuevo amor, Larry Ramos. Sin embargo, Alejandra Guzmán es la que tendría una demanda en contra del mismo por una supuesta estafa. Ante esto, Ninel Conde le dijo a periodista Adolfo Infante que todo se trataría de un complot entre la hija de “La Guzmán” y su ex Giovanni Medina. En cuanto a su relación con Frida dijo que no la conocía pero “Que si es alguien que habla de sus mamá, qué puede esperar uno”.

Ante estas declaraciones, la polémica hija de “La Reina del Rock” no se quedó callada y respondió de manera contundente, frontal y sin pelos en la lengua como está acostumbrada a hacerlo.

“Ay Ninelita, ni me interesa tu vida, a mí me preguntaron si conocía a Larry y respondí. Créeme que en mi vida he hablado o visto a tu ex y no quiero ser grosera pero ¡¿Qué se puede esperar de una mujer en plena batalla por la custodia de su hijo?. Que prioriza andar defendiendo lo indefendible y queriendo tener otro hijo y no de cualquiera. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra”, dijo Frida Sofía a través de sus redes sociales.

Habrá que esperar a ver si esto ciertamente sí trasciende a nivel legal y cómo se siguen desarrollando las declaraciones de cada uno de los involucrados.