En bikini plateado y sobre un inflable, Dayanara Torres presume su espectacular cuerpo

View this post on Instagram

"𝒯𝑜𝒹𝑜𝓈 𝓉𝑒𝓃𝑒𝓂𝑜𝓈 𝓊𝓃𝒶 𝓇𝑒𝓈𝑒𝓇𝓋𝒶 𝒾𝓃𝓈𝑜𝓈𝓅𝑒𝒸𝒽𝒶𝒹𝒶 𝒹𝑒 𝒻𝓊𝑒𝓇𝓏𝒶 𝑒𝓃 𝑒𝓁 𝒾𝓃𝓉𝑒𝓇𝒾𝑜𝓇, 𝓆𝓊𝑒 𝓈𝓊𝓇𝑔𝑒 𝒸𝓊𝒶𝓃𝒹𝑜 𝓁𝒶 𝓋𝒾𝒹𝒶 𝓃𝑜𝓈 𝓅𝑜𝓃𝑒 𝒶 𝓅𝓇𝓊𝑒𝒷𝒶." ~Isabel Allende 🦋✨🦋✨🦋✨🦋✨🦋✨🦋✨🦋 #Hope #Faith #Love #Stronger #Guerrera "We all have an unsuspected reserve of strength inside that arises when life tests us." ~ @allendeisabel