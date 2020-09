Manuel Chimas, el albañil que se graduó como enfermero en Yucatán

Noticias

El joven compartió con orgullo una fotografía junto con sus excompañeros de obra, Ha recibido felicitaciones en su cuenta de Facebook

MÉXICO – Un joven que trabajó como albañil para poder pagar sus estudios en enfermería celebra sus logros junto a sus excompañeros de obra. Y su historia se ha hecho viral en las redes sociales.

Se trata de Manuel Chimas, originario del municipio de Oxkutzcab, en el sureño estado de Yucatán, quien se siente orgulloso de sus raíces y de lo que logró hacer, gracias a su trabajo como albañil

“Este secre ya es licenciado en enfermería. No me olvido de donde salí y mucho menos olvido (a) las personas que me dieron buenos consejos, agradezco a mi familia y amigos”, escribió con orgullo Chismas en su cuenta de Facebook.

En la red social compartió una fotografía donde aparece vestido de enfermero agarrando una pala, junto con algunos de sus amigos y excompañeros albañiles.

Su historia rápidamente se hizo viral en las redes sociales, donde recibió felicitaciones de familiares, amigos y en general de los cibernautas, que destacaron los sacrificios que tuvo que pasar para lograr sus sueños.

“Felicidades por tu sencillez. Y sigue perseverante.para k sigan los éxitos De. Te ama u en la vida nada es fácil animo”, destaca un internatua.

“Eres un chingón y que vengan más cosas buenas para ti, el claro ejemplo de que el éxito no se encuentra, se hace“, destacó otro usuario.

“Luciano Piattini Un genio !! Se me parten las manos de aplaudirte! En esta vida todo se puede !! Progresar siempre es posible si se desea y se le dedica un gran esfuerzo y sacrificio !!!! Felicidades hermano !!!”, escribió otro usuario en Facebook.

La imagen lleva más de casi 6,000 likes y más de 600 comentarios.

La historias de ha compartido más de 2,000 veces.