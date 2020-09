Decidió saltar de un paracaídas y su reacción se ha vuelto viral

En las últimas horas, se viralizó un video que muestra la desesperación de un hombre tras saltar en paracaídas. Ni bien se lanza al vacío, el joven se desmaya. Su instructor, entonces, trata de hacerlo reaccionar y cuando -finalmente- lo logra, el novato grita aterrorizado.

“Vamos a hacer paracaidismo decían. Será divertido”, es la inscripción que acompaña al video que hasta el momento pasó el millón de reproducciones, obtuvo casi 45,000 likes y fue compartido más de 16,000 veces.

Let’s go SkyDiving he said. It will be fun he said pic.twitter.com/w1P5N1p8tb

