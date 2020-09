El Messi Mexicano contó cómo conoció a Dani Alves a los 7 años

Deportes

Luka Romero tuvo un día de suerte mientras vacacionaba en Formentera

Luka Romero ha hecho mucho ruido en los últimos meses luego de que la joya del Mallorca se convirtió en el futbolista más joven en debutar en LaLiga con 15 años y 219 días, pero sobre todo, su fama se ha acrecentado en México ya que el jugador cuenta con la nacionalidad mexicana.

El “Messi Mexicano” nació en Durango cuando su padre jugaba para Alacranes del Ascenso MX, pero creció en España y recientemente contó una curiosa anécdota que vivió cuando gozaba de unas vacaciones en las playas de Formentera, ahí conoció a Dani Alves.

“Una tarde estaba jugando con mis amigos y Dani Alves apareció con su grupo de amigos y pidió jugar con nosotros. ‘Pásame el balón’, me dijo”, declaró el jugador para el programa ‘Jogo Bonito’ de Rádio Late en Argentina.

Pero la insólita historia no terminó ahí pues el brasileño lo invitó a comer, algo que fue muy emocionante pues solo tenía 7 años de edad.

“Luego me llamó para que comiéramos en un restaurante de la playa. Mi padre me acompañó hasta la puerta y me dejó allí. Fue increíble”, comentó el “Messi Mexicano”.

Luka Romero nunca olvidará el día que conoció a Dani Alves en la playa 🏖 ⚽https://t.co/Kf1iQVFCn8 — Futbol Picante (@futpicante) September 7, 2020

Luka Romero se ha convertido en el objeto del deseo para la Selección Mexicana, pues aunque ha mostrado su deseo de defender a la Selección Argentina, en el Tri ya mueven las piezas para convencerlo de que represente a la tierra que lo vio nacer.