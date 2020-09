Lionel Messi presenta nuevo uniforme del Barcelona color rosa y azul pastel

Lionel Messi es más blaugrana que nunca, y prueba de ello, es que el Barcelona ha ocupado su imagen para revelar la nueva camiseta oficial del equipo.

Esta indumentaria será la que utilice el equipo como tercera opción en los encuentros. Es rosa y tiene detalles en negro y azul pastel.

La cuenta oficial del equipo fue la encargada de publicar la foto la mañana de este lunes, en la que se ve a Messi vistiendo el uniforme con una discreta sonrisa en el rostro.

La camiseta ha generado polémica entre los aficionados, ya que en las mangas y el cuello no están los colores originales del equipo, situación que ha molestado a varios de ellos.

No me gusta la vi en instagram y pensé que era una broma pero veo un twit del barca y me encuentro que es real, la negra está mucho mejor que esta

— 𝓙𝓮𝓲𝓿𝓲𝓯𝓮𝓻𝓷𝓪𝓷 ⭐ (@FernandoJaeb) September 7, 2020