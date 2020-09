VIDEO: Hallan cadáver flotando en popular estanque en Central Park

Buzos del Departamento de Bomberos sacaron un cadáver que flotaba en un popular un estanque en Central Park este lunes de Labor Day.

Según los primeros reportes, el cuerpo es de un hombre adulto, pero no ha sido identificado.

El descubrimiento de los restos humanos se hizo poco antes del mediodía y fueron retirados alrededor de las 12.30 p.m. en las instalaciones cercanas a la entrada de la calle 59 y Central Park West, reportó el Daily Mail.

Un par de videos fueron compartidos en Twitter.

Here is the medical examiner removing the body from the scene in Central Park. Lots of “looky loos” looking on at the morbid scene @fox5ny pic.twitter.com/Kepck5RNIT

— Stacey Delikat (@StaceyDelikat) September 7, 2020