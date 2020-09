Video viral que muestra a Trump “perdido y desorientado” resulta ser engañoso

Periodistas han denunciado un tuit engañoso que presenta a un Donald Trump “perdido y desorientado” y que asocia su actitud a la “demencia”. En realidad, el presidente estaba esperando a la primera dama, Melania Trump, para abordar juntos el helicóptero presidencial, Marine One.

Tom Joseph publicó en Twitter el video original, que se hizo viral en poco tiempo. En su publicación, Joseph planteaba que “Trump está perdido y desorientado” y añadía que el presidente “está profundamente inmerso en su enfermedad neurológica degenerativa, la demencia frontotemporal“.

Según en autor del tuit esa es la razón por la que el mandatario “avanza con torpeza y zigzagueando sin pensar en la hierba [y] dirección a un charco”.

Varios periodistas fueron rápidos al denunciar que el clip estaba sacado de contexto y se convertía en engañoso ya que el presidente simplemente esperaba a la primera dama, Melania Trump.

Will Steakin, de ABC News, escribió en la red social que “este tuit falso tiene más de 23,000 retuits y el video editado y engañoso tiene más de dos millones de visitas“.

El también periodista Charlie Spiering, que cubre la Casa Blanca, compartió el video completo y el momento en el que se ve claramente que Trump está esperando a la primera dama y le señala al charco para que tenga cuidado.

Trending video of Trump walking around on the South Lawn and pointing to a puddle lacks context.

Video is from August 2019 — He walks over to meet First Lady Melania Trump – points out the puddle so that she can avoid it and they walk to Marine One together

