Captan a guardia de seguridad hablando solo; conversaba con compañero que tenía 2 días de fallecido

El hombre asegura haber visto e incluso saludado a su amigo de trabajo

En YouTube ha llamado mucho la atención la historia de un hombre que trabaja como vigilante en un centro comercial en Bucaramangara, Colombia, llamado Freddy Matute, el cual fue captado por una cámara de vigilancia hablando solo.

Uno de sus compañeros que observó la grabación le preguntó que con quién hablaba, a lo que Matute respondió que con uno de sus compañeros llamado Joaquín Antonio Rueda. Lo curioso es que en la grabación solo aparece un solo hombre y Rueda había muerto 2 días antes de que esa conversación ocurriera y Freddy no tenía conocimiento de esto.

“Yo estoy sentado hablando con mis compañeros, pasando revista por el celular, cuando mi amigo llega y me saluda de puño e incluso me pregunta por cosas de la isla, por un amigo que tenemos en común en el tercer piso, es más me pidió que lo saludara”, indicó Freddy.

“No sabía que estaba hablando con un muerto, si mis compañeros en cámara de monitoreo no me informan que estoy hablando solo quedo literalmente abrumado’”, aseguró Matute.

Luego de que Freddy diera tan inverosímil explicación, sus superiores decidieron someterlo a diferentes exámenes médicos y psicológicos, con los cuales comprobaron que no padece ningún trastorno mental y que goza de buen estado de salud, por lo que creyeron en lo que este les había dicho.