En la última entrevista de Xavier Ortiz con Ventaneando reveló sus problemas económicos y más

El ex miembro de Garibaldi contó que para salir a flote durante la cuarentena había tenido que empezar a vender gel antibacterial

Xavier Ortiz, ex-integrante del Grupo Garibaldi, falleció ayer -lunes 7 de septiembre- a los 48 años de edad. Se dice que el cantante, actor y modelo mexicano podría haberse quitado la vida.

Muchos medios mexicanos confirmaron la noticia gracias a una publicación que hizo Sergio Mayer en un mensaje en redes sociales, en donde al borde del llanto expuso los hechos.

Ventaneando, conducido ayer por Daniel Bisogno también habló de la penosa noticia y compartió para el público la última entrevista que realizó Xavier Ortiz, quien aceptó conversar con el famoso programa de Televisión Azteca, durante la pandemia por coronavirus.

Confirmó que la situación lo tenía mal a nivel económico, ya que no podía trabajar debido a la cuarentena. También lamentó que por la misma situación no había podido mantener contacto con su hijo. Expuso que el encierro también los hizo pensar en todas aquellas decisiones que para ese momento se arrepentía de no haber tomado.

Durante la entrevista, extracto que compartió dicho medio al minuto 2:13 del siguiente vídeo, el actor y cantante reveló que para ese momento estaba tratando de mantenerse a flote vendiendo gel antibacterial, entre otros.